El Llagostera d’Oriol Alsina ja té dia d’inici per a una nova temporada en què està disposat a escriure un nou miracle: el pròxim dilluns 19 de juliol, l’equip, que aquest curs competirà a la nova Primera RFEF, farà el seu primer entrenament. El destí encara no s’ha concretat, en ple debat sobre si el present passa per Llagostera o marxar a l’Estartit. Ja hi seran les cares noves, arribades per entregar-se a les ordres d’un entrenador que lidera, transmet i contagia bones sensacions. Només així s’explica que, any rere any, el Llagostera superi qualsevol expectativa.

Serà el primer dia del central Bruno Perone, el porter Álvaro García, l’extrem Álex Calatrava, el davanter Boris Garrós i el mitjapunta Alvaro García. No han sigut els únics moviments de la direcció esportiva, liderada per Edgar Alsina. També s’ha confirmat la continuïtat de Forlín i la baixa de Sascha. I s’espera que, ben aviat, es faci oficial el retorn d’Albert Jorquera, que s’incorporarà al cos tècnic com a entrenador de porters. Perquè no només la plantilla ha patit canvis, sinó que Oriol Alsina també ha retocat els seus ajudants. Aquest estiu s’han incorporat Carlos Sánchez i Miquel Carreras, com a segon entrenador i fisioterapeuta, respectivament; i ahir es va anunciar l’arribada d’Alejandro Martínez com a nou preparador físic, que abans havia treballat al Santvicentí, Sant Andreu, Mollet i Sabadell.