En la salut i en la malaltia, era l’Espanya de Luis Enrique. Per bé i, per descomptat, per a mal, exposat com estava l’asturià a la tempesta de crítiques que li va suposar reunir el passat 31 de maig a Las Rozas a un grup de 24 jugadors, on no n’hi havia cap del Madrid, cosa que no havia passat mai en una gran competició europea o mundial. Per no estar, no hi estava ni Sergio Ramos, el vell capità de la Roja. Però el poder, sense que molts ho entenguessin a l’inici, havia canviat de bàndol perquè estava a les mans de l’entrenador, que ha completat una espectacular revolució en poc més d’un mes fins a retornar a l’elit europea després d’estar «nou anys de travessia pel desert», com va reconèixer el mateix Luis Rubiales, president de la federació, minuts després de perdre la semifinal de l’Eurocopa amb Itàlia a la tanda de penals.

Luis Enrique s’ha sortit, finalment, amb la seva. El seu lideratge, tan indiscutible com a cohesionador perquè ha creat una identitat pròpia en una selecció plena de jugadors anònims, als quals ha donat ara una nova dimensió, s’ha basat en un mètode que no admetia discussió. No hi havia estrelles per sobre de l’equip ni tampoc invents tàctics sinó un meticulós treball previ de preparació, sostingut sempre sota la innegociable idea del 4-3-3, la bandera de Lucho.

A l’inici, recel, menyspreu, indiferència i fins i tot desafecció. Però res va modificar el pla de Luis Enrique, qui va canviar peces (l’entrada d’Azpilicueta per Marcos Llorente, un dels jugadors més en forma del futbol espanyol, va donar solvència a la defensa i el debut de Busquets, un cop superat la covid, va aportar cohesió tàctica i estabilitat emocional a un grup d’imberbes) sense alterar principis inviolables en la seva manera de veure el futbol.

Es va convertir l’asturià en la veu del país, escapant del soroll mediàtic, aliè a les pressions, sense deixar-se influència pel xivarri extern, atraient cap a la seva persona totes les crítiques pel que exercia d’esponja per alliberar els seus futbolistes. «És complicat l’entorn i més per a un seleccionador que no porta jugadors de el Madrid», va confessar Xavi per definir l’asfixiant panorama que envoltava a l’asturià. Ell, però, respirava feliç, contagiant el seu optimisme al grup, que se sentia tranquil i acompanyat pel cap.

De l’Espanya no té gol amb el qual es va començar l’Eurocopa a l’Espanya que més ha anotat en una gran competició. Sí, és la de Luis Enrique, amb 13 gols, superant l’Espanya de Vicente del Bosque, que va ser campiona d’Europa el 2012, també jugant amb un fals nou. Llavors, va ser Cesc, precisament en la final davant Itàlia. Dimarts li va tocar a Dani Olmo assumir aquest rol. De l’Espanya que no interessava a ningú, desenganxada de l’aficionat (set milions d’espectadors, un 60% de share van seguir a la tele el seu debut a La Cartuja), a l’Espanya que va batre rècords d’audiència, amb estratosfèrics números (14 milions de persones van seguir els penals amb Itàlia, un 77% de share).

No s’entén aquesta mutació sense el lideratge de Luis Enrique. Tossut i obstinat, però, alhora, flexible com va demostrar amb els canvis en les alineacions. Però amb una convicció indestructible que estava en el camí correcte. «S’aprèn més en la derrota que en la victòria. Cal ensenyar als nens que quan es perd no cal plorar, cal aixecar-se », va dir encara a Wembley amb un missatge que anava molt més enllà del que és purament futbolístic. No va arribar a la final, però va tenir molt èxit. A Wembley va quedar la llavor de la nova i esperançadora Espanya de Luis. A ell li toca conrear-la i preparar el camí de Qatar-2022.