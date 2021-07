«L’Olot té esperit de lluita, no ens espanta res. Faig memòria i recordo que, quan vam entrar a dirigir el club, ningú no volia fer-ho. L’equip competia a Regional, una categoria per sota d’on avui juga el nostre filial. Intentarem repetir el camí que ja hem fet, ser campions i recuperar categories. Però hem de ser prudents, perquè no serà fàcil, i necessitarem mantenir-nos fidels a nosaltres», explica Joan Agustí, el president d’un Olot, que ahir va complir el tràmit de fer oficial la continuïtat de tots els seus directius en la junta d’accionistes. El descens a la Tercera RFEF ni de bon tros fa trontollar un projecte que sempre ha aconseguit engrescar i que està a punt de celebrar els seus cent anys de vida.

«Nosaltres venim de molt avall. Així ha estat sempre, i sempre ens hem aixecat. Som capaços de sobreposar-nos a les dificultats que ens van sorgint durant el camí. Marxi qui marxi, es quedi qui es quedi. Tirarem endavant, que tothom ho tingui clar», assegura Agustí, orgullós de les persones que formen l’Olot, un club disposat a no rendir-se i a obrir la ment per tornar-se a reinventar. Aquest any, amb Albert Carbó a la banqueta. La direcció esportiva, liderada per Sergi Raset, està intentant dissenyar una plantilla que haurà de mentalitzar-se del seu nou hàbitat. «Ens prenem el que ens ha passat com una cura d’humilitat, som conscients que la Tercera RFEF ens posarà a prova, ens exigirà el millor de nosaltres mateixos. Necessitarem l’energia de tothom; perquè si volem mantenir la fe i no descuidar els nostres valors, aquells que diuen que el nostre és un projecte de proximitat, amb gent de la terra, amb gent que s’uneixi al club de veritat, haurem de seguir fent passos endavant».

Renova Carles Mas

Èric Vilanova, Moha, David Bigas i Xavi Ferrón lideren la revolució esportiva que, obligat, està duent a terme l’Olot aquest estiu. Ahir mateix va fer oficial la renovació de Carles Mas, que començarà la seva cinquena temporada seguida. «Estem treballant de valent», opina Agustí, el compromís del qual està fora de qualsevol dubte. El que no sap és si tothom pot dir el mateix. «Nosaltres ens fem responsables dels resultats de la temporada passada, com no pot ser de cap altra manera, però hi ha gent que només es va responsabilitzar el dia que es va baixar i creu convenient no seguir a donar-nos un cop de mà. Però no em queixo, em nego a queixar-me. Només exposo els fets. No em vull oblidar de ningú, però hi ha persones que des del minut zero ens van dir ‘compteu amb mi’. Aquesta és la gent fidel, els que hi són perquè hi volen ser. I amb aquests intentarem tornar a fer coses boniques», finalitza Agustí, que si va portar l’Olot a fites èpiques que pocs s’esperaven, pot repetir-ho novament. Amb esforç, rigor i personalitat.