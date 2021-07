El Girona farà finalment avui oficial l’arribada de Míchel Sánchez a la banqueta de Montilivi. El madrileny arribarà acompanyat del seu equip de feina habitual, Salva Funet com a segon, i David Porcel com a preparador físic. Resta per veure qui serà el preparador de porters. La intenció del tècnic madrileny era comptar amb Joseba Ituarte, però el basc va anunciar ahir que no continuarà al club. Ituarte va arribar amb Francisco i ara se’n va com també Jaime Ramos i Jose Ortega. No quedarà ningú del seu cos tècnic.