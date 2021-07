L'entrenador del Barcelona Ronald Koeman ha sentenciat que "cal estar preocupat" per la continuïtat de Leo Messi abans de l'inici de la Koeman Cup, el torneig de golf solidari que apadrina al Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires.

"Quan tot no està bé s'ha d'estar preocupat, però tinc confiança en el president (Joan Laporta) per solucionar aquest tema. És important per al club i per a la Lliga que es quedi el millor jugador del món", ha dit el tècnic holandès davant els mitjans de comunicació.

En aquest sentit, Koeman s'ha mostrat molt confiat amb la feina que està fent Laporta per assegurar la continuïtat del jugador argentí: "Cadascun defensa la seva tasca, però Laporta m'ha dit que tranquil, que estan treballant en el tema. Tenim confiança en què estarà uns anys més".

El dilluns el Barcelona començarà la pretemporada, encara que sense els jugadors que han disputat l'Eurocopa i la Copa Amèrica i els que participaran en els Jocs Olímpics, i la plantilla ni molt menys està tancada, tant en l'apartat d'altes com sobretot en el de baixes.

"És important saber quins jugadors tindràs. Sabem que hi ha un límit, estem en pretemporada i s'hi està treballant", ha explicat Koeman.

En el sopar de gala prèvia a l'inici de l'esdeveniment que es va celebrar la nit del dijous, Joan Laporta i Ronald Koeman, que van mostrar bona sintonia en la seva primera aparició pública després d'assegurar la continuïtat del tècnic, s'havien mostrat confiats a poder tancar la renovació de Leo Messi amb el club blaugrana.

El dirigent ha sentenciat que "tot va bé" davant els mitjans de comunicació i l'entrenador ha dit estar "molt tranquil" respecte a aquest tema a pesar que el president de LaLiga, Javier Tebas, hagi deixat clar que no farà cap excepció amb el Barcelona a l'hora de complir el límit salarial per poder inscriure Messi.

La primera edició de la Koeman Cup es disputarà avui divendres i demà dissabte i comptarà amb la presència de personalitats de l'entorn del Barcelona com Pep Guardiola, Riqui Puig, Bernd Schuster i Rafa Yuste, el vicepresident esportiu. La recaptació anirà destinada a l'Hospital Matern Infantil de Sant Joan De Déu de Barcelona.