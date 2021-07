L’alemany, Nils Politt (Bora Hansgrohe), va entrar en solitari a la línia de meta de Nimes per aconseguir el somni de la seva vida en entrar en solitari marcant un cor amb les mans i feliç com mai. Així va rematar Politt, un gegant de 27 anys, la dotzena etapa disputada entre Saint-Paul-Trois-Chateaux i Nîmes, de 159 quilòmetres, jornada marcada al principi per les temptatives de ventalls i després de tranquil·litat per als homes de la general, dominada per l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Emirates), que continua líder, un dia més.

Politt va ser el més fort de l’escapada del dia. Va atacar sense resposta a 12 quilòmetres de meta i va encetar el seu palmarès en el Tour. El seu primer èxit en una gran. Va alçar els braços amb un temps de 3h.22.12, a una mitjana de 47,3 km/h. El segon lloc per al navarrès Imanol Erviti, el cap de files del Movistar.

Classificacions:

Etapa: 1r: Nils Politt (Bora ) 3h 22’12’’. 2n: Imanol Erviti (Movistar) a 31’’. 3r: Harrison Sweeny (Lotto) a 31’’. 4rt: Stefan Küng (Groupama) a 1’58’’. 5è: Luka Mezgeg (Bikeexchange) a 2’06’’.

General: 1r: Tadej Pogacar (UAE Emirates) 47h 28’01’’. 2n: Rigoberto Urán (Nippo) a 5’18’’. 3r: Jonas Vingegaard (Jumbo) a 5’32’’. 4t: Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a 5’33’’. 5è: Ben O’Connor (Ag2R) a 5’58’’. 6è: Wilco Kelderman (Bora-Hangsrohe) a 6’16’’.