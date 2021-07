El 2013 Laura Antoja va dir que ja n’hi havia prou. No pas del bàsquet, però sí de jugar-lo com a professional. Punt i final a una carrera prolífica que havia iniciat a finals de la dècada dels noranta i que l’havia dut a vestir les samarretes d’uns quants equips. A Girona hi va jugar un parell de temporades, del 2009 al 2011. Les primeres passes del club a l’elit. L’embrió del que seria avui dia, amb títols a les vitrines i ressò internacional. Fontajau la va atrapar i ha decidit tornar-hi més d’una vegada. Primer, fent de fisioterapeuta. Va ser la temporada 14/15. La de la primera lliga. No massa temps després, es tornaria a animar. Aquesta vegada canviant de rol. El passat desembre, un mes després que l’Spar Girona optés per destituir Èric Surís i el rellevés per Alfred Julbe, el nom de Laura Antoja va tornar a escena. Superada l’etapa de jugadora i de fisioterapeuta, havia arribat el torn de fer un altre paper. El d’assistent. La mà dreta del mateix Julbe. L’experiència ha resultat satisfactòria per a totes les parts implicades i per això encara no se’n parla d’un punt i a part. Amb el contracte renovat, continuarà formant part del cos tècnic i aquesta vegada, podrà iniciar la temporada i treballar des del primer dia del curs.

El balanç dels primers mesos ha sigut positiu. Amb ella a la banqueta l’Spar Girona va guanyar la Copa de la Reina, va ser semifinalista de la Lliga Femenina i es va classificar per primera vegada en tota la seva història entre els vuit millors equips de l’Eurolliga. Difícil dir que no a una nova oportunitat de repetir o fins i tot millorar tots aquests èxits. «Estic molt contenta d’haver renovat, de continuar a la banqueta de l’Uni i de seguir aportant tot allò que crec que pot ajudar. Continuaré fent parella amb l’Alfred (Julbe), amb qui l’any passat hi va haver una bona sintonia», diu la protagonista. Afegeix algun repte per aquesta temporada entrant: «Hem d’intentar consolidar-nos, seguir treballant fort, fent el projecte amb un bàsquet el més vistós possible, que doni bons resultats i fent, sobretot, que la gent s’ho passi bé. El projecte és molt bonic, em fa molta il·lusió». Antoja continuarà formant part d’un cos tècnic que comptarà amb pocs canvis respecte al de l’última temporada.

Moltes més cares noves presenta una plantilla que ja compta amb dotze jugadores confirmades: Júlia Soler, Júlia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Laia Flores, Laia Palau, Iho López, Kenny Burke, Binta Drammeh, Rebekah Gardner, Michaela Onyenwere i María Araújo. Properament el club ha de concretar quan començarà la pretemporada al llarg del mes d’agost.