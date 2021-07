Mentre està pendent de si es confirma el trasllat i pot jugar els partits a l’Estartit, el Llagostera continua perfilant la plantilla que competirà aquesta temporada a la nova Primera RFEF. De mica en mica l’equip va agafant forma i ahir el conjunt gironí va anunciar la sisena incorporació. Es tracta del central Toni Gamell, de 22 anys, que arriba procedent del Girona B. El defensa ha tancat definitivament aquest estiu una etapa de 12 anys al planter blanc-i-vermell -també ha jugat al Palamós- per afegir-se al projecte del Llagostera. Amb 1,90 metres, Gamell va disputar la temporada passada 11 partits a Tercera amb el filial blanc-i-vermell, amb qui es va quedar a les portes de l’ascens.

Gamell és la sisena cara nova d’un Llagostera que ja havia tancat fins ara les arribades del porter Álvaro García (Granollers), el central Bruno Perone (Prat), els extrems Àlex Calatrava (Sants) i Varo García (Laredo) i el davanter Boris Garros (El Ejido).

Mentrestant, una categoria per sota, el Girona B mira de reformular-se per competir a Tercera RFEF. Amb la continuïtat d’Àxel Vizuete perfilada, pendent de serrells, la plantilla serà pràcticament nova. De moment hi ha confirmades cinc baixes, però segurament en seran algunes més. A més a més de Toni Gamell no continuaran Pau Resta (Albacete), Dan Coll, Ferri López i Ivan Amoedo. Per altra banda, caldrà veure quin és el futur de Jofre Cherta. El migcampista, que té contracte fins al 2023, ha rebut l’interès del San Fernando, de Primera RFEF i que entrenarà enguany l’asturià Nacho Castro, extècnic del filial.