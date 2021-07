Joan Laporta, el president del FC Barcelona, farà el pregó de la Festa Major de s’Agaró aquest dijous a les 20 h, al parc de Sant Ramon. Laporta haurà de treure temps de la seva agenda i aparcar la calculadora que fa servir per comprovar si surten els números per signar-li un contracte nou a Leo Messi, i comparèixer a terres gironines. Laporta i s’Agaró tenen un bon vincle: l’advocat barceloní hi té una residència i és habitual veure’l estiuejar al municipi. La Festa Major de s’Agaró comença, precisament, el dijous 15 de juliol, en què Laporta donarà el tret de sortida, i s’acaba el 18 d’aquest mateix mes.

Remombori amb Ilaix

Laporta, de fronts oberts, en té forces. Perquè no només hi ha la carpeta Messi en marxa, ara també hi ha la d’Ilaix Moriba. El futbolista està en plena negociació per renovar, però com que encara no ha acceptat, el Barça no l’ha convocat per a l’inici de la pretemporada, que tindrà lloc aquest dissabte, en què Ronald Koeman ha citat vint jugadors (onze del primer equip i nou del filial). Moriba, fins que no tanqui la seva renovació, continuarà sent futbolista del filial, i no és un dels cridats per l’holandès. Un motiu clar de pressió perquè accepti de pressa, si no vol veure com van passant els dies i es manté allunyat del primer equip. Sí que està citat Monchu Rodríguez, que aquest curs ha jugat al Girona i també ha d’aclarir si queda lliure o té contracte. Un altre dels futbolistes convocats és el gironí Arnau Comas. Els jugadors del Barça, després de passar les PCR avui, passaran les proves mèdiques demà.