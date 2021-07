Jofre Cullell ha brillat avui a Osca en els Campionats d'Espanya de BTT. El de Santa Coloma de Farners ha participat a la categoria sub23 i l'ha dominat per acabar vencent-la per quart any consecutiu.

La prova, que ha albergat altres modalitats, servirà per tancar la temporada abans que el gironí marxi cap a Tòquio per participar en els Jocs Olímpics.