Nil Congost, fins ara al Banyoles, és el nou central de la UE Figueres de Moisés Hurtado. Als seus 26 anys, el jugador va disputar 27 partits el curs passat a Tercera. «Em considero un jugador amb entrega, actitud i rapidesa. Soc tot cor i em buido al camp, psicològicament fort i em defenso amb la pilota als peus. El club m’ha fet notar que tindré un paper important i això va per davant de moltes altres coses», va exclamar Congost, que va arribar a jugar a Quarta Catalana amb l’Atlètic Banyoles, en declaracions oficials als canals d’una UE Figueres que jugarà a la Tercera RFEF. La llista d’altes dels alt-empordanesos és gran: al fitxatge de Congost cal sumar Albert Orriols ‘Urri’, Suaibo Sanneh, Adrià Ramírez, Adri Expósito, Alejandro Montoro i Iván Pérez. Per la seva part, les baixes són: Gabri, Iván Vidal, Pol Gómez, Marc Medina i Víctor Valverde. El conjunt presidit per Narcís Bardalet ha renovat Dani Gómez, Jorge Torres, Enric Maureta i Pol Tarrenchs. Molta feina avançada per a un conjunt previsor que desitja entrar una espiral positiva i dur a terme una magnífica temporada.

Quatre temporades més tard i amb 110 partits a l’esquena, Jordi Masó deixa el braçalet de capità de l’Olot per motius acadèmics. El futbolista, un pilar imprescindible els darrers anys a la Garrotxa, ja ha trobat destí i signa pel Banyoles, de Primera Catalana. Una pèrdua significativa per a l’Olot i un tros de fitxatge per a un Banyoles que es frega les mans i recupera un dels jugadors educats al seu futbol formatiu. Masó xutava la pilota a Banyoles en categoria cadet, abans de passar pel Girona, amb qui va estrenar-se a la Segona Divisió, el futbol professional, encara en edat juvenil la temporada 2009-10. Masó va completar la seva etapa de formació al Barça, en categoria juvenil i arribant a debutar amb el filial, en un partit a Vallecas. Llavors, a la vida de Masó va aparèixer el Llagostera i tot va canviar: hi va passar sis temporades, quatre a la Segona Divisió B (2011-14 i 2016-17) i dues a la Segona Divisió (2014-16). En total va jugar-hi 177 partits. A Olot en tot moment ha competit a la Segona Divisió B i al seu currículum també llueixen 15 partits de Copa del Rei i 6 de fases d’ascens a Segona.