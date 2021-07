El britànic Mark Cavendish sembla imbatible en l’esprint en el Tour de França 2021 i aquest divendres va aconseguir la seva quarta victòria d’etapa igualant amb 34 el belga Eddy Merckx com l’home amb més triomfs individuals a la ronda francesa. El ciclista del Deceunnink es va imposar a l’esprint a Carcassona al seu company d’equip i llançador Michael Morkov i al belga Jasper Philipsen. El mallot groc segueix en mans de l’eslovè Tadej Pogacar i la general gairebé no va patir canvis. Per la seva part, el britànic Simon Yates (BikeExchange) es va retirar del Tour de França en veure’s afectat per una espectacular caiguda quan faltaven 62 quilòmetres pel final de la tretzena etapa, amb sortida a Nimes. Yates, de 28 anys i guanyador de la Volta a Espanya 2018 i aquest any tercer classificat del Giro d’Itàlia, es va veure envoltat en una caiguda que va afectar una trentena de corredors, en la qual alguns van caure per un desnivell en zona de vegetació.

Malgrat igualar el rècord de 34 victòries al Tour d’Eddy Merckx, amb el seu triomf a Carcassona, Mark Cavendish va tirar de modèstia, assegurant que no se’lpot comparar «al ciclista més gran de tots els temps». «No puc comparar-me Merckx, el ciclista més gran de tots els temps. Ha estat simplement una victòria més en el Tour de França ... té el mateix gust que la primera», va declarar. «La majoria de les meves victòries han estat en arribades massives. Era diferent a l’època de Merckx», que va guanyar en tots els terrenys», va afegir.