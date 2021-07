Els amics de Peri Ventura li reten homenatge a la gespa

El passat 26 de maig el futbol gironí es va llevar amb la notícia colpidora de la pèrdua de Peri Ventura, amb només 51 anys. L’exmigcampista del Girona, l’Atlètic de Madrid B i el Nàstic, Jaén o Cartagena, entre altres, i exentrenador del Banyoles era una persona molt estimada entre els moltíssims amics que va deixar durant la seva llarga trajectòria esportiva. Colpits i afectats, alguns d’aquests companys de viatge van decidir que calia fer-li alguna mena d’acte de reconeixement en la seva memòria i, en poques setmanes, es van organitzar per muntar el Memorial Peri Ventura al Camp Municipal de Vilobí d’Onyar. Un petit torneig de veterans en format triangular que ahir va veure la llum amb la presència de tres dels equips de Peri, el Vilobí, el Girona i el Banyoles. També hi va voler ser un altre dels seus clubs, l’Hospitalet que Va estar-hi representant amb la figura del directiu, i exjugador del Barça i l’Espanyol, Xavier Escaich.

Amb el lema «el record del teu futbol sempre present», una bona colla d’històrics jugadors de la demarcació es van aplegar a Vilobí per homenatjar Peri i fer un reconeixement als membres de la seva família presents. Abans, de bon de matí, va començar a circular un vídeo musicat d’allò més emotiu fet per Javi Salamero amb algunes imatges de la carrera Peri. Ja al vespre, sobre la gespa, una quarantena d’històrics es van calçar les botes per fer el que més li agradava al gironí, jugar a futbol. Entre els veterans del Vilobí hi van ser Jordi Matamala, Vador Solà, Pepe Blanquera, Gasca, Xavi Masferrer, Serafín, Cruset, Triadú, Quim Boadas. Delfí Geli va encaçalar la representació del Girona al costat de Giralt, Toti Tarradellas, Jaume Pujolràs, Paco Montes, Joan Blanquera, Jjose Martínez, Piru o Jordi Ruiz. Finalment pel Banyoles hi van ser Martinet, Matamala, Quim Farrés, Plaja, Sile, Gerard Teixidor, Vita, Massanelles, Cepe, Franc Serra, Pau Teixidor, Àngel Bustins, Pibernat, Galceran, Masdevall, Picart o Font. Homes com Albert Serra Dani Zamora o Albert Déu van jugar amb més d’un equip.

les imatges del memorial peri ventura d’ahir a vilobí. Els veterans del Girona, Banyoles i Vilobí es van reunir per disputar un torneig en format triangular per retre homenatge a Peri Ventura, exjugador de tots tres equips i exentrenador del Banyoles. F