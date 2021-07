La Barca de Bescanó ha sigut aquest matí el punt de partida per la XX edició del descens popular amb piragua del Ter on prop de 140 persones s'han congregat. Amb l'intenció de reivindicar el manteniment del cabal del riu Ter durant tot l'any, els participants han recorregut un total de sis quilòmetres per arribar fins al parc de les Ribes del Ter on han gaudit d'un dinar popular respectant les mesures i restriccions anti-covid.