Jofre Cullell continua exposant que és un dels millors ciclistes estatals que hi ha. Ahir la localitat aragonesa de Sabiñanigo es va proclamar campió estatal sub23 de BTT ahir. Una modalitat que el de Santa Coloma de Farners venç per quart any consecutiu i que li servirà com a darrera preparació pels Jocs Olímpics de Tòquio. El seu domini va ser aclaparador on no va deixar que cap dels seus rivals pogués fer-li ombra. Cullell va acabar guanyant la cursa, cosa que no és sorprenent ja que amb el títol d’enguany el de Santa Coloma enllaça quatre anys seguits sent el millor sub23 estatal de BTT.

De fet, abans que la prova donés el tret de sortida, totes les mirades estaven posades en el gironí que partia com a favorit per sobre de la resta i que es troba en la recta final de la seva preparació pels Jocs Olímpics de Tòquio on serà l’únic representant català en ciclisme. «Estic content d’aconseguir el meu quart campionat sub23. He vist com tres corredors ens hem posat al capdavant i he decidit donar una mica més de mi i augmentar el meu ritme respecte ells. Tot i haver patit una mica per la calor i la pols que s’aixecava estic molt content per la victòria». comentava el campió estatal sub23, Jofre Cullell, després de proclamar-se vencedor.

La categoria porta temps que se li queda petita al de Santa Coloma de Farners. Ja ha demostrat que ha de fer un pas més i lluitar per ser dels millors del món en aquesta modalitat de ciclisme. Tot i la seva joventut, ha demostrat en cites com la Copa del Món de Leogang que ja potrodar i, sobretot, fer front als millors ciclistes del món de BTT.