L’Escala s’ha assegurat la continuïtat de Jam Baldeh, Marçal Sáenz, Zou i Ignasi Massó. Per contra qui no continuarà és Alejandro Alaminos. El mitjapunta s’ha compromès amb el Palamós, que també ha fitxat Jairo Torné i Marc Lloret. Qui no continua al degà és el veterà Guillem Cornellà, després de quatre temporades al club.