Els jugadors del Barcelona van afrontar les tradicionals proves mèdiques abans de començar la pretemporada després de no haver-hi cap positiu per coronavirus en les proves PCR i serològiques de dissabte. No obstant, el club va informar ahir que dos jugadors del filial, Ramos Mingo i Ilias, van donar positiu, pel que hauran de fer quarentena.

A la Ciutat Esportiva Joan Gamper es van presentar els 12 futbolistes del primer equip citats per Ronald Koeman, entre els quals encara no hi ha els que es troben de vacances per haver acabat més tard la temporada amb les seves seleccions i els que estan concentrats per disputar els Jocs Olímpics.

Així, es van sotmetre a les proves mèdiques Marc-André Ter Stegen, Sergiño Dest, Miralem Pjanic, Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Riqui Puig, Neto, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati, Samuel Umtiti i Moussa Wagué, que va tornar a la disciplina del Barcelona després de la seva cessió al PAOK Salònica.

També es van presentar nou futbolistes del filial que reforçaran el primer equip durant aquest inici de pretemporada: Ilias, Gavi, Comas, Ramos Mingo, Nico, Arnau Tenas, Àlex Collado, Iñaki Peña i Yusuf Demir, la perla austríaca de 18 anys que la setmana passada va arribar al conjunt blaugrana cedit del Rapid Viena. De fet, Ilias i Ramos Mingo van ser els únics en donar positiu.

Avui donaran inici els entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb una única sessió programada.