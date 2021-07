Poc menys de 24 hores després d’endur-se el 3x3 disputat a Madrid, l’equip d’aquesta modalitat del Bàsquet Girona va repetir la primera posició ahir a Balaguer. A la fase de grups, el conjunt compost per Edgar San Epifanio, Nacho Martín, Javi Vega i Sergi Pino es van desfer del 3x3BallOn per 20 a 15 i el Silla per 22 a 11. Aquests resultats va enviar els gironins als quarts de final on es van desfer del Next MVP Red per un ajustat 21 a 19. Poc menys els hi va costar superar el 23 Basketball Goat Team a semifinals. 21-13 va ser el marcador a l’acabar el duel que els va fer arribar a la gran final. Allà, i amb el mateix resultat de 21 a 15 es van desfer de l’ExtraTimeBasketball.