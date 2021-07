Durant el matí d’ahir el riu Ter va omplir-se amb prop de 140 piragüistes amb motiu de la XX edició del Descens Popular amb Piragua pel Ter. Com ve diu el mateix nom de la cita, els piragüistes no recorren els 6 km que hi ha entre la Barca de Bescanó i el parc de les Ribes del Ter per endur-se un guardó sinó que ho fan per motius reivindicatius. «Des de la primera edició que la gent que hi participa ho fa per reivindicar els cabals mínims del riu Ter durant tot l’any», descrivia la presidenta del Club Piragüisme Salt-Ter, Teresa Masó. Segons Masó «entre 10 i 12 metres cúbics baixen durant els mesos d’estiu. Això és una bona dada ja que hi ha el reg del Baix Empordà. Però durant la resta de l’any el cabal és molt sec. Només hi ha uns 5 metres cúbics d’aigua».

La cita va mantenir el recorregut habitual d’altres anys: la sortida va ser a la Barca de Bescanó, i es va passar pel Parc d’Aigües de la Pilastra, creuant els termes municipals de Salt i de Sant Gregori per arribar al Parc de les Ribes del Ter a Fontajau després de completar una distància de 6km. Els prop de 140 participants van haver de fer tot aquest camí per arribar a la vora del pavelló de Fontajau i agrupar-se amb d’altra gent per fer un dinar popular, sempre amb la distància mínima. «Les mesures anticovid han sigut les mateixes que les de l’any passat i s’han complert a les mil meravelles. El que vam decretar des del principi és que la mascareta fos obligatòria tot i que ara mateix no cal a l’exterior. Només al moment de posar-se a l’aigua, els piragüistes se l’havien de treure ja que creiem que durant les activitats aquàtiques no cal mantenir-la», comentava Masó. De fet, després de recórrer el tram de 6 km, a tots els participants se’ls va obsequiar amb una bossa on hi havia una samarreta i una mascareta per si se l’havien oblidat o l’havien perdut.

Per finalitzar, la presidenta del Club Piragüisme Salt-Ter va voler fer una valoració de la prova: «Ha anat molt bé. Pràcticament s’han apropat els mateixos piragüistes que l’any passat. Només hem tingut alguna baixa de darrera hora que no han pogut venir perquè han agafat el covid i estan en quarentena». A més va comentar que «la prova se seguirà fent perquè per desgràcia sembla que haurem de reivindicar el cabal mínim durant anys. Ja ens agradaria no have de realitzar-la».