Els amants del bàsquet tindran a finals de mes una oferta més als Jocs de Tòquio, que comptarà ja amb el 3x3 com a esport olímpic de totes totes. Aquesta modalitat està guanyant adeptes cada dia gràcies a l’espectacularitat i dinamisme i des aquest estiu serà olímpica per primer cop. Tanmateix, ja fa temps que aquest esport es practica. De fet, Marc Gasol n’és un enamorat i per això va decidir crear-ne la secció al Bàsquet Girona. Un any després, l’equip gironí de 3x3 no para de col·leccionar èxits. «Tot està anant molt bé i esperem continuar així. És una gran oportunitat per nosaltres», destaca Nacho Martín, un dels jugadors del Bàsquet Girona. Els darrers, aquest cap de setmana passat a Madrid en el marc del circuit Herbalife, i a Balaguer, al circuit català on van guanyar els tornejos. No han estat els únics, perquè fa quinze dies, el Bàsquet Girona també es va coronar a Metz, en una prova del Circuit Europeu.

«Fa molt de temps que hi juguem i cada cop s’hi apunta més gent. Abans érem només uns quants i ara quasi tots els països tenen les seves seleccions. Cada vegada s’està animant més gent». Així ho veu Nacho Martín, que aquest cap de setmana ha celebrat dos títols. El primer va ser dissabte a Madrid, en el Circuit Herbalife que compta amb els millors equips del país. «Hi havia molt de nivell, amb equips com el València, el Bit2Me Onil i el Pitius 3x3, el rival a la final. Molts tenen jugadors exLEB », destaca Martín. L’equip gironí el completaven Javi Vega, Sergio de la Fuente i Sergi Pino.

L’aventura del Bàsquet Girona del cap de setmana no es va acabar a Madrid. L’endemà al matí, ben d’hora, l’expedició va agafar un tren cap a Lleida i després va fer via a Balaguer, on es disputava la prova del Circuit Català. «Vam arribar a les 12 i a la una ja teníem el primer partit», explica Martín. A la capital de la Noguera, els gironins van imposar-se amb més autoritat. La pròxima cita del Bàsquet Girona 3x3 serà d’aquí quinze dies a Saragossa, el cap de setmana el 24 de juliol.