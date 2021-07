El defensa Lluís Aspar va desplaçar-se ahir fins a terres alacantines amb el primer equip del Sevilla per fer-hi l’estada de pretemporada. Aspar, doncs, treballarà a les ordres de Julen Lopetegui després d’haver arribat al conjunt andalús al mercat d’hivern passat procedent de l’Olot. El central de Molló no havia començat la pretemporada amb el primer equip però Lopetegui l’ha reclamat per veure’l durant aquests dies a Algorfa. A la concentració s’hi han afegit també els futbolistes que han gaudit de més vacances que la resta per compromissos internacionals: Yassine Bounou, Munir El Haddadi, En-Nesyri, Lucas Ocampos i Nemanja Gudelj. aquest dissabte, l’equip disputarà el primer partit amistós contra el Coventry a San Pedro del Pinatar.

Aspar, de 20 anys, va ser traspassat el gener passat de l’Olot al Sevilla per jugar al filial, de Segona B. En mitja temporada es va guanyar el lloc de titular al segon equip i va disputar 14 partits i va fer un gol.