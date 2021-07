René Román va rebre un reconeixement molt especial per part de El Bosque, el seu poble natal. El camp d’aquesta petita localitat de Cadis a partir d’ara s’anomena «Estadi Municipal René Román Hinojo» com a premi a la trajectòria futbolística de l’exporter del Girona i del Llagostera. El canvi de nom va aprovar-se a un ple municipal de principis del 2021, però no va poder fer-se efectiu fins al passat divendres a causa de les restriccions per la Covid-19. La iniciativa va sorgir el setembre de 2019 quan un grup d’amics de René van engegar una campanya a les xarxes socials i amb recollida de firmes per poder-ho presentar al ple de l’Ajuntament de manera formal. La proposta va obtenir l’aprovació de tota la corporació municipal.

El porter de l’Atlètic Balears, de 37 anys, va ser el gran protagonista de l’acte que va organitzar-se divendres en motiu del canvi de nom de l’estadi. El porter de l’ascens no només és recordat amb estima a terres gironines, sinó que la seva qualitat humana és present a tots els clubs que ha defensat. La seva personalitat va ser un dels atributs més destacats de la jornada, que va comptar amb la presència de la família, amics i veïns de El Bosque: «S’ha encarregat de fer bandera de El Bosque per tots els equips que ha passat».