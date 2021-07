Tres etapes als Pirineus i una contrarellotge decidiran la foto final d’un Tour de França que va descansar ahir al Principat d’Andorra sense debat sobre qui serà el mallot groc diumenge que ve a París. L’eslovè Tadej Pogacar és, excepte que no hi hagi imprevist, l’escollit. Però sí que hi ha debat, i molt, sobre qui seran els seus acompanyants al podi. Fins a 8 corredors es troben en la baralla per fer-se amo d’un graó del Tour, entre ells el mallorquí Enric Mas (Movistar), «animat i convençut que cal esgarrapar temps sí o sí».

En aquest sentit, avui serà un dia important per al Tour de França amb la prova de foc de l’etapa 16 que unirà Pas de la Case i Saint-Gaudens. Pogacar defensarà el lideratge davant ciclistes com Carapaz, Vingegaard o Uran. L’etapa, que arrencarà a les 13.05 h i acabarà a quarts de 18 h, compta amb 169 km i quatre ports de muntanya, entre els quals hi ha el Portet-d’Aspet, mític de la ronda de gala.