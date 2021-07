Uns àudios captats l'any 2006 al president del Reial Madrid, Florentino Pérez, i difosos avui pel Confidencial, revelen durs atacs als jugadors Raúl González i Iker Casillas, els qui eren, al seu judici, "les dues grans estafes del Madrid", segons aquestes converses.

Els enregistraments, realitzades després que Florentino Pérez abandonés la presidència del Reial Madrid el 2006, subratllen, entre altres assumptes: "Casillas no és porter per al Reial Madrid, què vols que et digui. No ho és. No ho ha estat mai... Però bé, és una de les grans estafes. La segona és Raúl", relata El Confidencial reflectint aquest àudio.

Al Reial Madrid, per part seva, existia aquest migdia un sentiment de gran indignació per la difusió d'aquestes frases del president del Reial Madrid de fa 15 anys.

Iker Casillas, en l'actualitat, exerceix com a ambaixador del club i és vicepresident de la Fundació, i Raúl és l'entrenador del Reial Madrid Castilla.