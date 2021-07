Dosi d’experiència que aterra al Bàsquet Girona per a la temporada 2021-22. El club presidit per Marc Gasol va anunciar ahir el fitxatge de l’aler-pivot noruec Karamo Jawara, procedent del Palmer Alma Mediterrània Palma balear. Jawara (1991, 2,03 cm) compta amb experiència a LEB Or, categoria en la qual hi ha jugat durant tres temporades defensant les samarretes del Palma i el Guipúscoa (amb Biram Faye i Davis Rozitis de companys de vestidor). Arriba a l’equip de Carles Marco per convertir-se en un jugador important en el joc interior.

El curs passat Jawara va jugar un total de 26 partits amb el conjunt balear i una mitjana de 8,5 punts, 5,5 rebots i 2,4 assistències. De fet, el noruec ja va destacar en la seva visita a Fontajau després d’anotar 22 punts que van servir per donar la victòria al que era aleshores el seu equip (80-83).

«Estic molt content de venir a Girona. Aquest és un club respectat en el bàsquet estatal. Sé que té una estructura molt professional i seriosa, i que vol aconseguir coses amb victòries. Agraeixo i em motiva que un projecte que vulgui guanyar hagi comptat amb mi», va assegurar Jawara en les seves primeres declaracions.

A Girona, Jawara es retrobarà amb Biram Faye, que té un altre any de contracte, amb qui va coincidir a Sant Sebastià i va assolir l’ascens esportiu a l’ACB el curs 2019-20, en un equip on també hi era Rozitis. «Tinc excompanys que m’han parlat molt bé del club i de Girona. Hi ha un bon cos tècnic i m’han comentat que es treballa de manera molt professional. Van fer-me decidir per fitxar. Espero que puguem fer un bon paper aquesta temporada i estic expectant per arribar i començar a entrenar», va dir.

Tenint en compte la seva nacionalitat, noruega, el Bàsquet Girona encara té disponible la plaça d’extracomunitari. Jawara també té una llarga trajectòria al bàsquet europeu. Va debutar a la primera divisió de Noruega amb el Froya i ha passat per equips com el NCAA romanès o Ciuj-Napoca i Apollon Patras grecs.