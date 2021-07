El Govern ha autoritzat a Circuits de Catalunya a iniciar el procés de negociació per renovar el contracte de Fórmula 1 i el GP de Motociclisme amb l’objectiu que sigui un acord a mitjà o llarg termini i ha aprovat transferir-li 11 milions d’euros per fer front a les despeses d’aquest any. La negociació per renovar els Grans Premis està vinculada a la definició d’un pla estratègic del Circuit de Catalunya per modernitzar el projecte i dinamitzar-ho, adequant l’equipament als nous valors associats el món de l’automoció i el motor en general. El pla ha d’incloure, a més de la infraestructura, el model de gestió.