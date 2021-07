L’Spar Girona va comunicar ahir el seu nou staff per a la temporada 2021-22. Hi haurà pocs canvis, a l’organigrama de l’entitat gironina. Alfred Julbe i Laura Antoja seran els líders de la banqueta per segon curs consecutiu. Álex De La Vega repetirà com a preparador físic; Carla Jou serà la team manager i l’àrea mèdica es manté inalterable: Sílvia Treviño com a doctora; Beti Orden com a fisioterapeuta; i Redouan Hamido al seu costat. Hi haurà dues peces noves. Els tècnics Daniel Vives i Joan Rubio s’encarregaran de l’analítica i el suport.