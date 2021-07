El Llagostera sap que continuarà tenint un àngel sota els tres pals, perquè ahir va fer oficial la renovació del porter Marcos Pérez, fonamental en els èxits de les darreres temporades. L’assegurança de Marcos dona vigència a una sèrie de moviments fets aquest estiu per la direcció esportiva del club, que continua dissenyant una plantilla per fer front a l’exigència de la nova categoria, la 1a RFEF. Els fitxatges de Bruno Perone, Álvaro García, Álex Calatrava, Boris Garros, Álvaro García i Toni Gamell, acompanyen de credibilitat l’aposta del club gironí, que un cop més sap que haurà de donar el millor de si mateix per acabar fent un gran curs. Amb l’augment de contracte de Marcos Pérez, s’assegura rendiment i confiança a la porteria. «Estic molt feliç de poder anunciar que segueixo al Llagostera, estic convençut que entre tots podrem gaudir del repte que suposa competir a la nova categoria», va dir el futbolista.

Marcos va aterrar a Llagostera el 2017 procedent del Cornellà i en els quatre cursos que duu al club ha sigut titular indiscutible. Serà, per tant, el cinquè any al club d’Oriol Alsina i Isabel Tarragó, on també té un pes clau en el vestidor.

D’altra banda, el Llagostera va comunicar la baixa de Sergio Cortés que ha estat traspassat al San Fernando andalús. El migcampista ha estat dos anys al club, consolidat com un referent, sobretot aquesta temporada, fent gols d’alt valor com el que va donar la Copa Federació a l’equip de falta directe en el darrer sospir de la pròrroga. El jugador seguirà la seva carrera al San Fernando, també de 1a RFEF.

Mentretant el club continua a l’espera de definir on disputarà els partits la propera temporada. L’opció de l’Estartit sembla la més viable. En principi, però, l’equip començarà a entrenar-se dilluns que ve en l’inici de la pretemporada amb la previsió de treballar, de moment, al Municipal de Llagostera. En aquest sentit els blaugranes estan treballant també per confeccionar el calendari de pretemporada.