L'Spar Girona dona tret de sortida demà a la nova campanya d'abonaments per a la temporada 2021-22. Fontajau tornarà a obrir les portes a l'afició després d'un curs atípic marcat per les restriccions del coronavirus. La campanya que porta l'eslògan "Desperta sentiment" té "la intenció la intenció de recuperar totes les emocions prèvies a la pandèmia" tal com ha expressat l'entitat.

La campanya d'abonaments s'inicia demà amb el període de renovacions. Els abonats de l'Uni tindran temps per renovar el seu seient fins al 30 de juliol. D'altra banda, a partir del 23 d'agost es tramitaran les noves altes d'abonats i es podran sol·licitar les modificacions de seients.

El club ha establert fins a cinc tipus de tarifes que oscil·len entre els 30 i els 300 euros: General, Sènior (per a majors de 65 anys), Infantil, Pack 4 i Familiar. Aquells abonats que necessitin fer la renovació presencialment podran fer-ho a partir de demà mateix.

COM FER L’ABONAMENT?

Els abonats de la temporada 20-21 -que ja eren abonats el curs 19-20- podran recuperar el seu seient habitual del 15 al 30 de juliol.

Els abonats de la temporada 20-21 -i que no eren abonats el curs 19-20- hauran de posar-se en contacte amb les oficines del club per assignar seient del 15 al 30 de juliol.

Les noves altes i les modificacions de seients s’obriran a partir del 23 d’agost.

EL PREU DE L'ABONAMENT