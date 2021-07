‘El Confidencial’ publica aquest dimecres una tercera entrega dels àudios de Florentino Pérez, en què el president del Reial Madrid es continua buidant el pap sobre més llegendes blanques. El nou material està datat, segons el mitjà, en dues converses diferents, l’última de les quals es va produir l’octubre del 2012. El president del Reial Madrid hi ataca amb duresa els portuguesos que van estar sota el seu comandament durant la segona etapa com a dirigent blanc: el tècnic Mourinho i el jugador Cristiano Ronaldo, que, directament, qualifica d'«imbècil» i «malalt».

«Està boig. Aquest paio és un imbècil, un malalt. Us creieu que aquest tio és normal, però és que no és normal, si no, no faria totes les coses que fa. L’última tonteria que va fer, que la va veure tot el món mundial. ¿Per què creus que fa aquesta tonteria?»

També té paraules per a Jorge Mendes, el representant del jugador i de l’entrenador portuguès. «Mendes no mana gens en ell. Igual que no mana gens en Mourinho. Zero. Fins i tot per a les entrevistes. Res. Ni puto cas. Aquests són paios amb un ego terrible, malcriats els dos, l’entrenador i ell, i no veuen la realitat, perquè els dos podrien guanyar molts més diners si fossin d’una altra manera. Aquests són dos anormals, perquè estem parlant de molts diners al terreny dels drets d’imatge. A més, amb aquesta cara que tenen, amb aquesta manera desafiadora, que cauen malament a tothom... ¡Si la publicitat és al contrari, és tot el contrari!».