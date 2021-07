L’austríac Patrick Konrad va aconseguir en l’etapa pirenaica de Saint-Gaudens la victòria més important de la seva carrera, un triomf en el Tour de França després d’una escapada de 36 quilòmetres en una jornada plujosa. El campió d’Àustria, de l’equip Bora, va formar part de l’escapada del dia, fins que va aconseguir desfer-se dels seus dos companys i va fer un darrer tram en solitari fugint de la persecució del francès David Guaudu i l’italià Simone Colbrelli. Sense sort en l’etapa del dissabte passat a Quillan, on es va veure sorprès per l’holandès Bauke Mollema, Konrad va aconseguir aquest cop la seva primera victòria en una volta de tres setmanes. L’escapada del dia la van protagonitzar un grup d’onze corredors: Guaudu, Konrad, Bonnamour, Colbreli, Lorenzo, Skujins, Matthews, Cosnefroy, Perichon, Wright i Aranburu, que va intentar aixecar el cap al Col de Portet-d’Aspet. En el descens, però, amb el terra moll i corbes molt exigents, Konrad va dictar sentència. En la general no va haver-hi canvis. El grup de favorits es va prendre la jornada amb tranquil·litat, pensant en les dues grans jornades alpines que arriben, i va entrar a gairebé 14 minuts del guanyador, amb tots els candidats al podi. Pogacar continua líder, malgrat els intents de Guillaume Martin i Van Aert de posar-hi emoció. En el tram final de l’etapa, el Jumbo del danès Jonas Vingegaard, tercer de la general, va accelerar el ritme per mirar de sorprendre a alguns dels favorits, però no ho va aconseguir.

Classificacions:

Etapa: 1.Patrick Konrad (BOH), 04:01:59; 2.Sonny Colbrelli (TBV), a +0,42; 3.Michael Matthews, a +0,42. General: 1.Tadej Pogacar (UAD), 66:23:06; 2.Rigoberto Urán (EF1), +5,18; 3.Jonas Vingegaard (TJV), +5,32.