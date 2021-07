Miguel Fortunato és nou jugador del Garatge Plana Girona. El portuguès, de tan sols dinou anys, pot actuar en les posicions de defensa i mig. Format a les categories inferiors del Benfica, el curs passat va jugar al Riva d’Ave. «Vinc a Girona perquè és un gran club, amb una gran història, que m’ha donat l’oportunitat per poder créixer com a jugador i persona», va confessar, en declaracions oficials al club. Fortunato és fill del jugador internacional d’hoquei Vítor Fortunato, que es va retirar el 2014 amb un currículum envejable: 12 anys al Benfica, 6 a l’Oliveirense i 4 a l’AE Fisica Hockey. «Haurem de treballar en conjunt per aconseguir els objectius de la temporada i estic molt feliç per aquesta oportunitat que se’m donarà i faré tot el possible per fer feliços als seguidors del Girona», finalitzava Fortunato, que ha format part de totes les seleccions portugueses de les diferents categories, sent el tercer màxim golejador del Mundial Sub-19 de l’any 2019 a Vilanova i la Geltrú, amb sis gols. En aquell campionat, Portugal va quedar tercera, darrere d’Espanya i l’Argentina. El Garatge Plana Girona, a més a més de Miguel Fortunato, aquest estiu ja ha anunciat les arribades de Gerard Rovira, Marc Vázquez i Carles Litus Sanchez. També ha fet oficial les renovacions d’Àlex Grau, el porter Jaume Llaverola i Gerard Pujol. Un cartell que fa molt bona pinta.