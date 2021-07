El futur immediat de Iago López ja està resolt. El lateral, de 22 anys, ha arribat a un acord amb el Girona per rescindir el contracte que l’unia amb el club de Montilivi fins al 2022. Així ho va comunicar ahir l’entitat, informant del nou destí del futbolista que ha fitxat pel Mirandés.

Iago López va jugar les dues darreres temporades cedit a la UD Logronyès. El curs 2019-20 va celebrar l’ascens a Segona A amb els de la Rioja. Aquest, però, no ha pogut evitar el descens. El de Lugo ha tingut protagonisme a la UD Logronyès en el seu debut a Segona A amb un total de 37 partits (34 com a titular).

Va aterrar a terres gironines la temporada 2018-19 procedent del Fabril, convertint-se en jugador del Peralada, aleshores filial del Girona, a Segona B. L’estiu passat va renovar amb els gironins fins al 2022 però veient que no compta per a Míchel ha arribat a un acord per desvincular-se del club. De fet, ja no va entrar en la llista de jugadors citats per iniciar la pretemporada.

Uns àudios captats l’any 2006 al president del Reial Madrid, Florentino Pérez, i difosos ahir pel Confidencial, revelen durs atacs als jugadors Raúl González i Iker Casillas, els qui eren, al seu judici, «les dues grans estafes del Madrid», segons aquestes converses.

En veure la notícia, Florentino va considerar necessari «matisar» i va fer un comunicat explicant que «les frases reproduïdes es pronuncien en converses gravades clandestinament per Sr. José Antonio Abellán, qui porta molts anys intentant vendre-les sense èxit». «Que es reprodueixin ara, després d’haver passat tants anys, entenc que obeeix a la meva participació com un dels promotors de la Superlliga», va dir.

Els enregistraments, realitzats després que Florentino abandonés la presidència del Madrid el 2006, subratllen: «Casillas no és porter per al Madrid, què vols que et digui. No ho és. No ho ha estat mai... Però bé és una de les grans estafes. La segona és Raúl».