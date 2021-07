El Bàsquet Girona ha anunciat aquest migdia la incorporació del pivot Jaume Sorolla, procedent del Barça B a la LEB Plata. El de Tortosa, de 24 anys, es converteix en el cinquè fitxatge del club per a la temporada 2021-22.

“És un projecte que em fa il·lusió perquè crec que és un bon lloc per continuar creixent com a jugador. Sé que en Marc Gasol n’és un dels promotors, que vol que Girona torni a brillar com fa uns anys i les coses s’estan fent molt bé. Aquesta temporada espero millorar, jugar al màxim de les meves possibilitats i poder contribuir a assolir els objectius del club i de l’equip", ha explicat Sorolla.

Sorolla, que va completar la seva etapa de formació al Barça, va començar el seu recorregut a les universitats americanes de la Sunrise Christian Academy (2015-16), Valparaíso (2016-19) i Cincinatti (2019-20). Aquesta temporada ha tornat al filial del Barça, amb qui ja va debutar a LEB Plata fa set anys (2014-15).