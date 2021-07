El Bàsquet Girona ja coneix el recorregut que haurà de fer en la seva segona temporada a LEB Or. La FEB va fer ahir el sorteig del calendari que dibuixa un duel a la pista del Juaristi (Azpeitia) per començar i una cloenda complicada, també a domicili, a Alacant. Entremig, un grapat de duels contra històrics del bàsquet estatal -l’Estudiantes visitarà Fontajau en la penúltima jornada- en un nou format de competició que convenç i molt Carles Marco. El tècnic badaloní es mostrava ahir «content» més que pel sorteig del calendari, pel sistema de competició. «Ser un grup únic i jugar tots contra tots fa que la competició pugui ser més visual, fàcil i entenedora per a tothom. I més justa», assegurava el preparador badaloní, que considera el canvi de format de la Lliga, «la primera bona notícia».

Pel que fa al calendari que va conèixer-se ahir, el badaloní és conscient que «al final s’ha de jugar contra tothom» i ara poques conclusions se’n poden treure. «És difícil de valorar ara si tenim bon calendari o no. Cal veure les plantilles i acabar de fer la nostra. Tocarà treballar fort durant la pretemporada per començar tan bé com puguem». Marco sí que valorava positivament «per la conciliació familiar» que entre el 17 de desembre i el 7 de gener, el Bàsquet Girona tindrà tres partits al Pavelló de Fontajau (Palma, Oviedo i Melilla) i només un a fora, no gaire lluny (Lleida).

Al marge de l’anunci del calendari de la temporada, el club continua perfilant la plantilla. Aquesta setmana ha tancat els fitxatges del base badaloní Josep Franch (Gries Oberhoffen) i del pivot noruec Karamo Jawara (Palma), que s’afegeixen als del base maresmenc Pol Molins (Zamora) i de l’aler letó Kaspars Vecvagars (Força Lleida).

El nou format de la LEB Or farà que la competició sigui una fase regular única amb 18 equips (34 jornades) després de la qual el primer classificat ascendirà directament i els tres últims baixaran a LEB Plata. A partir d’aquí, del segon al novè classificat disputaran un play-off per decidir l’altre equip que ascendeix a la Lliga ACB.