El setè fitxatge de l’estiu del Llagostera ja és aquí. Es tracta del defensa Manel Royo, que pot actuar a les posicions de lateral esquerre i de central. Royo arriba de l’Ebre i anteriorment havia passat pel Conquense, el Valladolid B, l’Espanyol B, el Barakaldo, el Teplice (de la Primera Divisió de la República Txeca) i novament el Barakaldo, en una segona etapa. Amb aquesta incorporació, Oriol Alsina s’assegura intensitat, disciplina i recorregut, tres elements que fan del Llagostera un estil de vida.

En l’estrena del club, que torna a la feina el pròxim dilluns 19, a la Primera RFEF, ja hi ha set cares noves: a més a més de Royo, el Llagostera ha afegit al seu projecte els noms de Álvaro García (el porter i l’extrem), Bruno Perone, Toni Gamell, Boris Garrós i Álex Calatrava. La plantilla, de fet, està força avançada, ja que el Llagostera compta amb divuit futbolistes, si als nous fitxatges se sumen els que ja hi eren el curs passat: Aimar Moratalla, Juvanteny, Forlin, Monreal, Marcos Pérez, Andreu Guiu, Gil Muntadas, Pere Martínez, Roig, Lucas Viale i Manchón. «Ens espera un any apassionant, som-hi Llagostera», va piular Royo, que la passada temporada, a l’Ebre, va tenir un paper important en la salvació de l’equip, participant en 21 partits, i quedant-se fora de les alineacions per culpa d’una lesió. Royo, que va arribar a competir al més alt nivell a l’elit de la República Txeca, no serà l’últim reforç d’un Llagostera que, un estiu més, té moltes coses a dir en el mercat de fitxatges.

Els presidents de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i de la FEB, Jorge Garbajosa, van participar ahir en un acte especial de comiat de les seleccions sbsolutes femenina i masculina de bàsquet abans d’iniciar, en les pròximes hores, el seu viatge rumb als Jocs Olímpics amb l’objectiu de mantenir-se entre les millors seleccions del món. La trobada, organitzada en el parquet WiZink Center de Madrid, va comptar amb la participació de directius de totes dues entitats, tots els integrants del cos tècnic de totes dues seleccions, així com els jugadors/es convocats fins avui per Sergio Scariolo i Lucas Mondelo. La selecció masculina va viatjar a Las Vegas per un amistós contra els EUA, mentre que la femenina surt dissabte amb destí Tòquio.