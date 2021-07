"Avui es tanca una etapa i se n'obre una altra". Hèctor Simón, després d'un any apartat dels terrenys de joc per culpa d'un accident ha anunciat així, aquest matí, la retirada com a futbolista. El de Llançà, de 37 anys, posa punt final a una carrera que l'ha dut per l'Espanyol, Racing de Ferrol, Girona, Benidorm, Cultural Lleonesa, Castelló, Oviedo i Sabadell abans de trobar la regularitat a l'Olot, on s'ha estat els últims sis cursos. A partir d'ara, Hèctor Simón encararà el seu futur professional cap a les banquetes convertint-se en l'entrenador del Peralada.

[OFICIAL] ✅ HÈCTOR SIMÓN AGAFA EL TIMÓ



El llançanenc, de 37 anys, serà el nou tècnic aquesta temporada 2021-2022. Després de penjar les botes aquesta mateixa temporada, serà la seva 1a experiència a una banqueta amateur. Benvingut @HectorSimon84!!!



— CF Peralada (@CFPeralada) 16 de julio de 2021

Els xampanyers van quedar-se sense tècnic després que Albert Carbó acceptés el repte que li oferia l'Olot. El fixtatge d'Hèctor Simón fa setmanes que estava lligat i finalment s'ha fet oficial aquesta tarda. El llançanenc iniciarà la seva primera aventura com a entrenador amateur, després d'haver tingut un primer contacte amb les banquetes com a segon del Sant Jaume.