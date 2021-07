Paraula de Joan Laporta: «Tenia ganes de tornar-vos a veure, i els culers ja sabeu que ho vam penjar amb una lona ben a prop del Bernabéu». D’aquesta manera, i amb un somriure d’orella a orella, el president del Barça va fer el pregó que va inaugurar la Festa Major de s’Agaró i Sant Pol, al parc de Sant Ramon, on hi havia unes 400 persones. Laporta va rebre un bany de masses amb la simpatia i el seu característic toc d’humor. Ningú no li ensenyarà el significat de la paraula carisma. «S’Agaró representa una experiència vital, felicitat, un petit paradís i un tresor. Aquí els meus fills van aprendre a agafar petxines i a nadar al mar».

A Laporta, que li va explicar a l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, una història sobre un gall anomenat Kiriku, esperaven treure-li unes paraules respecte al principi d’acord de la continuïtat de Messi, però va demostrar saber regatejar fora del camp amb la mateixa habilitat que fa servir l’argentí damunt la gespa. «Estem fent tot el possible perquè es compleixi». Van ser 15 minuts d’un discurs carregat d’estímuls. «M’estimo s’Agaró des que la vida m’hi va portar, és el meu espai de llibertat i un refugi personal. El punt de trobada amb aquells que estimo, la família i els amics, que em permeten parlar de tot i de res. Aquí m’he divertit com enlloc». El president Laporta hi té una casa des de fa molts anys, i, evidentment, no es va deixar estar de dir-ne una de les seves. Una mica desafortunat, això sí. «La millor discoteca és l’Arnall, a primera hora hi ha unes senyores guapíssimes. Em van aficionar a anar a comprar». També va explicar el glamur que té el municipi. «La Gavina sembla Hollywood: Frank Sinatra va venir a buscar l’Ava Gardner per endur-se-la als Estats Units. Potser per això es va inspirar l’eslògan el amor está en Playa de Aro. Jo també hi he conegut l’amor, esclar», va assegurar, entre rialles.

L’orgull dels organitzadors

«Vam decidir que fos Laporta, perquè què millor que sigui un veí d’estiu tan potent com ell per dur-lo a terme. Ens estimem la població i volíem cridar l’atenció donant un cop d’efecte, i ell fa molts anys que estiueja amb nosaltres i te’l sols trobar habitualment, la qual cosa significa que participa activament en la vida del municipi», assegura Jordi Iñiguez, el vicepresident de l’Associació Amics S’Agaró i Sant Pol, organitzadors de la Festa Major per primera vegada juntament amb l’Associació de Comerciants de s’Agaró. L’han encertat de ple. «És una persona il·lustre i l’admirem no només pel fet de ser president del FC Barcelona, sinó perquè crèiem que és algú que té uns valors de superació en el seu camí personal».

El caràcter de Joan Laporta, proper i fidel a tots aquells que l’acompanyen, li dona a les relacions un to emocional que deixa empremta. «El sentim nostre i valorem que és representatiu del que desitgem transmetre». Com no podia ser de qualsevol altra manera, el Parc Sant Ramon estava ple de gom a gom. «El factor de la repercussió també influeix, això és una obvietat i no ens n’amaguem: Joan Laporta ens permet fer l’impuls que busquem». Les conseqüències de la pandèmia han obligat a esprémer el suc de tots els treballadors i treballadores que hi ha al darrere d’un acte com el pregó del president blaugrana. «M’agradaria agrair personalment el sacrifici de tots aquells que ho han fet possible. Hem sentit cert neguit, però ho podem celebrar amb responsabilitat, cura i seguretat. Però tenim ganes, tenim trempera». Ganes i trempera, un parell d’adjectius que a Joan Laporta li van com anell al dit.