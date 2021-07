«Econòmicament l’any ha sigut molt complicat i els números ho reflecteixen. La pandèmia ens ha fet mal i les dades no són bones, però tenim ganes de capgirar-ho i l’objectiu és cobrir la temporada», explica amb la sinceritat que el caracteritza Jordi Paretas, vicepresident del Sarrià, que ha convocat avui al miler de socis amb els quals compta per a l’Assemblea General Ordinària (21 h en segona convocatòria), on presentarà el balanç d’ingressos i despeses del curs passat i el pressupost per a la nova temporada. «Estem treballant amb diferents empreses per tenir molta publicitat a la samarreta i recuperar part de l’economia perduda», afegeix, conscient que el model per captar nous inversors en el món de l’handbol exigeix trucar a moltíssimes portes si es vol sobreviure. Paretas també desitja el suport dels òrgans administratius. «Pel fet de ser l’únic equip de Girona a la categoria i no haver-ho de repartir entre dos, esperem que les institucions ens ajudin una mica. Parlo de la Diputació, l’Ajuntament i la Generalitat».

El Sarrià s’ha convertit en el tercer equip de Catalunya d’handbol, només superat pel Barça i pel Granollers, amb la qual cosa això el converteix en un referent de l’handbol gironí. Paretas creu que el nombre de socis no variarà gaire respecte al curs passat, situant-se la xifra en un miler. La previsió respecte a les fitxes i llicències esportives també serà molt semblant. «Disposem de 225 jugadors i jugadores, als quals cal sumar unes 40 llicències de staff tècnic, distribuïdes en 17 equips masculins i femenins». L’aposta de la Junta Directiva pel femení es manté igual de vigent, com ha demostrat de s de la seva arribada. El Sarrià té el propòsit de doblar totes les categories per segon any seguit i, a més a més, donar un plus addicional a les noies. «Volem fer un pas endavant i no omplir equips per omplir. No hem de tenir equips sense cap motiu, se li ha de donar un sentit. Així que aportarem competitivitat perquè el nivell creixi. Això les farà millors a elles i ens farà millors a nosaltres, com a club», finalitza el vicepresident del Sarrià, un club històric que vol allargar el seu somni.