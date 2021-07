L’ambició i el poder de l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Emirates) ja el comparen amb els del mític «Canibal» Eddy Merckx. Li queda molt de camí encara, però sembla encaminat, com va demostrar ahir guanyant la seva tercera etapa de la present edició al campió en el cim de Luz Ardiden, deixant més sentenciat encara el seu segon Tour consecutiu.

Mana Pogacar (Klanec, 22 anys), sempre superior, des d’aquella contrarellotge de Laval, fins a Luz Ardiden, passant per la demostració de la Colombiére i el Portet. No hi ha qui el freni. Es va anotar la sisena victòria en el Tour gràcies a un parell d’atacs tardans en el grup de favorits que ningú va poder respondre. Pogacar es va desfer de Vingegaard, Carapaz i d’ Enric Mas a 500 metres del cim pirinenc. Una fuetada i braços enlaire, amb un temps de 3h.33.45. Un parell de segons al danès i a l’equatorià, i 13 a Mas, que es va animar a atacar al final, sense sort. Mas és ara sisè a 10.11.

A tres dies de París, Pogacar, també líder de la muntanya, pot dedicar-se a defensar el botí, sense assumir riscos.

Classificacions: Etapa: 1r. T. Pogacar (UAE) 3:33:45. 2n. J. Vingegaard (TJV) a 00:02. 3r. R. Carapaz (IGD) m.t.. 4. E. Mas (MOV) a 00:13. General: 1r. T. Pogacar (UAE) 75:00:02. 2n. J. Vingegaard (TJV) a 05:45. 3r. R. Carapaz (IGD) a 05: 51. 6è. E. Mas (MOV) a 10:11.