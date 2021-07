Sergi Arranz no jugarà al Terrassa, que aquest any va pujar a la Segona RFEF. «Gràcies, Sergi Arranz. Sempre terrassista. Terrassa sempre casa teva», va piular el club, que li va deixar clar el seu agraïment pels serveis prestats. El davanter, nascut a Figueres, no ha fet públic el seu nou destí. Amb 31 anys, encara té corda per estona i molts gols per fer.