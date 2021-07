El Barça va fer oficial ahir que l'escolta Adam Hanga, al qual li quedava un any de contracte com a blaugrana, no continuarà a l'equip la temporada vinent. La baixa d'Hanga, el fitxatge del qual pel Reial Madrid fa dies que es dóna per fet, és la tercera de la plantilla blaugrana per al curs que ve després de les de del pivot Artem Pustovyi (Gran Canària) i l'aler Víctor Claver (València Basket).

L'internacional hongarès, de 32 anys i que era un dels capitans, va fitxar pel Barça l'estiu del 2017, procedent del Baskonia, i se'n va després de disputar 276 partits durant les últimes quatre temporades, en les quals ha aixecat quatre títols: una Lliga Endesa i tres Copes del Rei.