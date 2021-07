El Bàsquet Girona segueix amb la carpeta de fitxatges oberta i aquest migdia ha anunciat l'arribada del gironí Èric Vila. L'aler pivot s'incorpora procedent de la lliga universitària dels Estats Units, on s'ha perdut la darrera temporada per culpa d'una lesió.

Vila va debutar a l'ACB de la mà del Barça amb només 16 anys, després de completar la seva etapa al club blaugrana. El jugador, que és fill de l'exjugador del Valvi i del Barça, Claudi Martínez, i l'exjugadora Esther Vila, va començar el seu recorregut com a jove promesa a les universitats nord-americanes a la Texas A&m (2016-17), la Northwest Florida State després d’un any sense jugar (2018-19) i l’UTEP Miners (2019-20), però ha estat castigat pels problemes físics.

"He estat seguint el projecte des de l'inici i com la majoria de gironins tinc ganes que el bàsquet gironí torni a l'elit. Quan se'm va plantejar l'opció de formar part d'aquest projecte, em va semblar una molta bona tria en l'àmbit personal per continuar creixent, per millorar com a persona i com a jugador i al mateix temps aspirar a pujar el bàsquet gironí a l'elit. Crec que les ambicions d'aquest equip són molt altes i esperem aconseguir els objectius que ens marquem", ha explicat Vila.