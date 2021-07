Va per feina el Bàsquet Girona. La setmana ha estat intensa als despatxos del club que presideix Marc Gasol, que no vol perdre temps i aposta per tenir enllestida la plantilla com més aviat millor. En aquest sentit, el club va anunciar ahir l’arribada d’una altra peça pel projecte 2021-22. Es tracta de Jaume Sorolla, un pivot de 24 anys que aterra a Fontajau procedent del Barça B. Sorolla s’afegeix a les incorporacions ja conegudes del base badaloní Josep Franch (Gries Oberhoffen) i del pivot noruec Karamo Jawara (Palma), que s’afegeixen als del base maresmenc Pol Molins (Zamora) i de l’aler letó Kaspars Vecvagars (Força Lleida). El club espera tancar més fitxatges la setmana que ve.

Sorolla reforça el joc interior del conjunt de Carles Marco, que ja ha vist com li arribaven també Jawara i Vecvagars en aquesta posició. El jugador tortosí signa per una temporada amb el Bàsquet Girona en la que serà la seva primera experiència a LEB Or. «És un projecte que em fa il·lusió perquè, després de formar-me a les categories inferiors del Barça i en universitats americanes, crec que és un bon lloc per continuar creixent com a jugador», deia Sorolla ahir. El curs passat va tornar al filial del Barça, amb qui havia debutat amb 17 anys, després d’haver passat per les unviersistats americanes en la Sunrise Christian Academy (2015-16), Valparaíso (2016-19) i Cincinatti (2019-20).

El tortosí encara amb molta il·lusió aquesta nova aventura professional en un indret especial. «Sé que Marc Gasol n’és un dels promotors i vol que Girona torni a brillar com fa uns anys. Les coses s’estan fent molt bé», destacava un Sorolla que confia «millorar, jugar al màxim i poder contribuir a assolir els objectius del club».