La capitana del GEiEG Vanessa González ha arribat a un acord amb el club per continuar aquesta temporada a la Lliga Femenina 2. La jugadora afrontarà el seu dotzè curs al GEiEG.

Vane González va convertir-se en una de les jugadores més utilitzades per Joan Pau Torralba, anotant 6,2 punts per partit, i aquesta afronta un nou repte amb el canvi d’entrenador. «Aquest any tenim un canvi important, que és l’entrenador. Però segur que ens aportarà un nou aire i ens serà beneficiós», va assegurar.

«Després d’una temporada diferent i difícil per tothom, afronto aquesta amb moltes ganes de competir amb la màxima normalitat possible. Tenim baixes importants, però mantindrem les ganes i il·lusió de sempre, competint al màxim», ha explicat Vane González després de la seva renovació.