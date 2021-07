Novak Djokovic està decidit a ampliar la seva llegenda. Després d’atrapar fa uns dies Roger Federar i Rafel Nadal a 20 Grand Slam. El tennista serbi tindrà l’oportunitat de superar-los al setembre si es corona també a l’Open dels Estats Units. Aquest any, Djokovic ja s’ha proclamat campió de Roland Garros, Austràlia i Wimbledon i, si guanyés als Estats Units, aconseguiria el Grand Slam, una fita històrica que fins ara només ha estat a l’abast de Donald Budge (1938) i Rod Lover (1969). A més a més, Djokovic ha confirmat la presència als Jocs Olímpics de Tòquio, després d’uns dies d’incertesa en què el serbi no tenia clar si anar-hi o no. D’aquesta manera, si Djokovic guanyés la medalla d’or als Jocs i al setembre s’imposés als Estats Units, aconseguiria el Grand Slam d’Or, un repte inèdit en el tennis masculí. Només Steffi Graff ho va aconseguir el 1988, quan va ser medalla d’or a Seül i va guanyar els quatre títols grans.