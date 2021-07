Tancar una etapa per obrir-ne una de nova. Hèctor Simón va fer oficial ahir la seva retirada com a futbolista amb un emotiu acte de comiat a l’Olot, on deixa empremta després de convertir-se en el jugador que més partits ha disputat de vermell a Segona B (165). El llançanenc, de 37 anys, penja les botes per prescripció mèdica però això no significa que s’allunyi del terreny de joc. Aprofitant la seva llarga trajectòria i l’experiència que ha tingut com a segon entrenador del Sant Jaume de Segona Catalana, es farà càrrec de la banqueta del Peralada a la Tercera RFEF ocupant el buit que va deixar Albert Carbó per anar, precisament, al club garrotxí.

Hèctor Simón va acomiadar-se a través d’una carta en la qual explica que han sigut «més de 30 anys de moments màgics, d’altres no tant, però tots formen part del meu record i han forjat la meva persona». El migcampista va formar-se al Llançà, el club del seu poble, Peralada, Barça, Torroella, Figueres i Espanyol, amb qui va debutar a Primera Divisió la temporada 2003-04 un any després de fitxar pel seu filial a Segona B. Sense lloc al club blanc-i-blau, l’estiu de 2005 va marxar cedit al Racing de Ferrol. Allà va canviar-li la vida en patir un desafortunat accident, es va fracturar les dues primeres vèrtebres cervicals en patir una mala caiguda mentre es llançava a una piscina després de guanyar un partit contra el Tenerife. La lesió va frenar-lo en sec, encara que mai va tirar la tovallola. El llançanenc va seguir la seva carrera futbolística al Girona, Cultural Leonesa, Benidorm, Castelló, Sabadell i Oviedo abans de convertir-se en un referent a l’Olot. «Han estat vuit anys inoblidables, plens de moments molt especials, on he pogut aconseguir la maduresa esportiva i personal», va dir.

Un accident mentre entrenava amb bicicleta que li va provocar una fractura de vèrtebres va impedir que Hèctor Simón s’acomiadés sobre la gespa en la seva última temporada al club garrotxí. «M’hagués agradat plegar dins del camp i sense un descens», va assegurar. Tot i així, va fer una picada d’ullet per al futur: «Voldria ser l’entrenador de l’Olot en un futur».

De moment, iniciarà la seva primera etapa entrenant futbol amateur com a màxim responsable de la banqueta del Peralada. «Aquí vaig començar la meva carrera com a futbolista i em fa especial il·lusió començar-hi la meva carrera com a entrenador. Arribo amb les idees molt clares. Vull construir un equip amb caràcter i ambició, capaç de competir contra qualsevol rival. Amb en Nitus (Santos) li estem donant forma a la plantilla i comptem amb la base, volem que tothom se senti important», va dir Hèctor Simón.

A part de l’arribada del tècnic de Llançà, el club xampanyer també va anunciar els fixtatges del central Eloi Zamorano i el migcampista Marc Gelmà.