Un anunci del Wisla Plock va fer saltar les alarmes ahir entre l’afició del Sarrià. El club polonès comunicava el retorn de l’entrenador Josep Espar al seu cos tècnic, però això no li impedirà, ni de bon tros, seguir amb les funcions de màxim responsable de la banqueta i a la direcció esportiva del Sarrià.

Espar s’encarregarà de portar la preparació física del Wisla Plock des de la distància mentre ho compagina amb les tasques que té al club sarrianenc. «La idea és ajudar-los des d’aquí. A Polònia la preparació física es porta de manera molt diferent i m’han demanat que els doni un cop de mà. Tenim molta confiança amb Xavi Sabaté pels anys que portem treballant junts i no podia negar-m’hi. Serà una tasca complementària i, de fet, crec que serà positiva per al Sarrià», explica Espar.

L’entrenador assegura que d’aquesta manera podrà «estar en contacte amb jugadors top d’alt rendiment» que li permetran fer créixer el seu equip a la Divisió d’Honor Plata. «No interferirà o ho farà el mínim possible amb el Sarrià. Ajudarà més que no pas el contrari», comenta. Espar aprofitarà les vacances abans de començar la pretemporada per viatjar cap a Polònia i retrobar-se amb Sabaté, amb qui ha treballat colze a colze les darreres tres temporades. «Per motius personals −té la dona i els fills aquí−, vaig decidir que no podia seguir el Wisla Plock. Aquest temps m’he passat fent mitja temporada a fora i l’altra des de casa, però tenia clar que no volia seguir així», explica.

En aquest sentit, el tècnic està acostumat a treballar a distància via WhatsApp, Zoom o Google Drive. Ja ho ha fet al llarg d’aquests cursos portant la direcció esportiva del Sarrià.

Un cop finalitzada l’etapa a Polònia, encara que no del tot perquè manté el vincle des de la distància, Espar tornarà a dirigir el Sarrià. A causa de la situació de la pandèmia, l’entrenador comenta que aquest estiu a la plantilla «tenim més baixes que altes». «Hem perdut jugadors de gran nivell que han marxat a categories superiors. Això significa que per suplir-los hauríem de fitxar a categories superiors i això no és possible. Estem limitats econòmicament», comenta.

La base tornarà a tenir un pes destacat aquesta temporada. «Apostem i treballem per la base. No tenim cap més remei que confiar-hi fort», apunta. Espar lamenta que «jugadors de les comarques gironines no vulguin jugar al Sarrià, potser per manca d’ambició esportiva per jugar al màxim nivell». «Podrien assolir-lo i al seu club no ho faran mai», conclou.