La Lliga va anunciar que ha decidit personar-se en el procediment relatiu a la demanda interposada per la societat administradora de la Superlliga, contra la UEFA i la FIFA. Aquesta intervenció de LaLliga ha estat sol·licitada tant en la peça de mesures cautelars com en el procediment principal», va confirmar LaLliga en un comunicat. LaLliga explica que després de tenir coneixement «a través dels mitjans de comunicació» de l’adopció d’un acte que estableix unes certes mesures cautelars, de data 20 d’abril de 2021, i d’un segon, de l’1 de juliol, on s’esmenten explícitament les lligues nacionals i el president de LaLliga, considera que té «un interès legítim a participar en aquest procediment atès que les decisions derivades del mateix afectaran de manera evident l’equilibri del futbol a Europa». «LaLliga sempre ha defensat la necessitat d’encarar millores però no en la línia proposada des de la Superliga. LaLliga entén que és un moviment necessari perquè afecta directament els seus interessos.