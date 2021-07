El belga Wout van Aert es va imposar en la contrarellotge definitiva del Tour de França, de 30,8 quilòmetres, en els quals, sense forçar, l’eslovè Tadej Pogacar va confirmar el seu mallot groc que avui lluirà per segona vegada als Camps Elisis. La contrarellotge decisiva, en la qual l’any passat va donar la volta a la general per prendre-li a l’últim moment el groc al seu compatriota Primoz Roglic, la va fer servir com a passeig, conformant-se amb les tres victòries que té a la butxaca.

El triomf el va aconseguir Van Aert, que va volar entre les vinyes, per superar per 21 segons al danès Kasper Asgreen i 32 al seu company d’equip el danès Jonas Vingegaard que, a falta avui del passeig protocol·lari pels Camps Eliseus, acabarà segon al podi de París a 5,20 del líder. El tercer serà l’equatorià Richard Carapaz, que va fer una modesta contrarellotge 2,09 més lenta que la del guanyador, però suficient per confirmar el seu primer podi al Tour, a 7,03 del guanyador.

Classificacions:

Etapa: 1r. W. van Aert (TJV), 35:53. 2n. K. Asgreen (DQT), a 00:21. 3r. J. Vingegaard (TJV), a 00:32.

General: 1r. T. Pogacar (UAD), 80:16:59. 2n. J. Vingegaard (TJV), a 05:20. 3r. R . Carapaz (IGD), a 07:03. 6è. E. Mas (MOV), a 11:43.